Polttoainetta 100 litraa tunnissa ja noin 4000 katsojaa – Tractor Pullingin SM-sarjan viides osakilpailu pidettiin Tyrnävällä

Hurjasti tupruttavan moottorin ja vauhtiin ampaisevan traktorin seuraaminen saavat katsojan veren adrenaliinitason nousemaan. Tyrnävän Moottoriurheilijoiden puheenjohtaja Heikki Patala kuitenkin vakuuttaa, ettei jännitys traktorin ratissa nouse liian suureksi.

– Kun laittaa kypärän ja vyöt päälle, niin jännitys loppuu.

Aurinkoinen sää ja olematon sateen uhka vetivät lauantaina yhteensä noin 4 000 henkilöä Tractor Pulling -kisoihin Tyrnävälle.

Lakeuden Traktoriurheilijoiden puheenjohtaja Heikki Patala kertoo, ettei kisoja pysty pitämään sateella, minkä vuoksi varma aurinko saa ihmiset paikalle.

Kahdeksan osakilpailua ympäri Suomen

Traktoriveto on moottoriurheilulaji, jossa traktori vetää jarruvaunua eli lavettia radalla mahdollisimman pitkän matkan. Osallistuvilla ajoneuvoilla on kaksi mahdollisuutta yrittää vetää lavettia täysvedon verran, eli yli 100 metriä. 100 metriä vetäneet ajoneuvot jatkavat toiselle kierrokselle, jossa pisimpään vetäneelle on tarjolla 20 pistettä.

Suomen mestaruus selvitetään yhteensä kahdeksassa osakilpailussa, joista saadut pisteet ratkaisevat kunkin sarjan voittajan.

Katso kuvagalleria: Noin 4000 katsojaa seurasi Tractor Pullingin SM-osakilpailua Tyrnävällä

– Toki kisan voi jättää välistä, mutta silloin jäävät pisteetkin saamatta, sanoo peräti kolmella ajoneuvolla kilpaileva ilomantsilainen Tuomo Nissinen.

Nissisen kiinnostus lajiin syttyi vuonna 2008, jolloin hän harjoitteli ajamista Nurmeksessa. Kaksi vuotta tämän jälkeen ajoi jo läpi Suomen mestaruussarjan.

Harrastuksen pariin saa uppoamaan useammankin kesäviikonlopun.

– Mökki on 42 kilometrin päässä kotoa, mutta olen käynyt siellä kerran tänä kesänä, Nissinen kertoo.

Toisaalta kesämökilläkin tekeminen saattaa välillä lipsahtaa ruohonleikkurin rassaamisen puolelle.

– Ei tiedä, osaako sitä enää olla ilman näitä romuja.

Nissinen ajaa työkseen kaivinkonetta, mutta siitä huolimatta hän viihtyy vapaa-ajallakin koneiden parissa.

– Siinä unohtuu se työ, kun laittaa kypärän päähän ja lähtee radalle.

Polttoaineen kulutus jopa sata litraa tunnissa

Traktorivedossa moottorista otetaan irti kaikki mikä lähtee.

Traktori ampaisee vauhtiin SM-sarjan osakilpailussa Tyrnävällä.

Tuomo Nissisen mukaan koneiden tehot ovat melkein kymmenkertaisia tavallisiin työkoneisiin verrattuna. Moottorin kierrokset eivät kuitenkaan saa nousta yli kolmentuhannen.

Polttoaineen kulutus on noin 100 litraa tunnissa, kun se normaalisti pyörii kymmenen litran molemmin puolin.

Moottoreiden rakentaminen vaatii asiantuntemusta, mutta lajiin sisältyy myös aimo annos kokeellisuutta.

– Tänäänkin on nähty, ettei kone ole toiminut, vaikka taustalla olisi monien vuosikymmenien ajo- ja rakennuskokemus, sanoo Nissinen.

Edellisessä kisassa Kauhajoella Nissisen oma Fiat ei toiminut kunnolla, mutta nyt Tyrnävällä se toimi taas kuin unelma.

Näiden kisojen välissä Nissinen on ollut lomailemassa, eikä näin ollen ehtinyt tehdä mitään muutoksia.

Joissain modified-luokissa traktorit kootaan miltei pala palalta.

– Moottori voi olla ihan mitä vaan panssariautosta lentokoneeseen, ja niin ne ovatkin, sanoo Heikki Patala, joka osallistui maksimissaan 950-kiloisten ajokkien Modified-sarjaan.

Moottoreiden ympärillä on turvavaijerit, jotka pitävät moottorin kasassa, vaikka se hajoaisi.

– Avotraktorissa pitää olla turvakaari ja keulintaraudat, jotka pysäyttävät traktorin nousun takakenoon, kertoo Nissinen.