Nuorten huumausaineiden käyttö on kasvanut merkittävästi Raahessa. Oulun poliisin mukaan huumausaineiden käyttörikosten määrä on Raahessa tuplaantunut viime vuodesta ja liki nelinkertaistunut vuoden 2017 tilanteeseen verrattuna. Tänä vuonna käyttörikoksia on kirjattu jo noin 150 kappaletta.

Oulun poliisi korostaa, että huumausainerikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta, joka ei välttämättä näy tilastoissa. Tähän peilattuna käyttörikosten määrän kasvu kertoo huumausaineiden käytön olevan yleistymässä.

Huumausaineiden käyttäjä tulee näkyvää valvontaa tekevälle poliisipartiolle vastaan yleensä liikenteessä moottorikäyttöisen ajoneuvon ratissa. Raahessa partiot kirjaavat huumausainerattijuopumuksia pahimmillaan jopa useita työvuoron aikana. Oulun poliisin mukaan huumausaineiden alaisena ajavat ovat usein noin parikymppisiä nuoria miehiä, joiden kaveripiiriin kuuluu usein myös alaikäisiä nuoria.

– Vanhempien on hyvä tiedostaa myös se, että huumaavien aineiden hankkiminen on nuorelle melko helppoa. Tämän päivän teknologia mahdollistaa aika avoimen huumausainekaupan nettimaailmassa. Esimerkiksi lääkkeillä terästetty päihtymys voi olla jopa halvempaa kuin pelkästään alkoholilla hankittu, Raahen poliisin ennalta estävän työn koordinaattori muistuttaa Facebook-julkaisussa.

Oulun poliisi kehoittaa nuorten vanhempia olemaan terävänä ja kriittisenä sen suhteen, millä nuoret ovat päihtymyksensä hankkineet. Poliisi tekee nuorista huumausaineiden käyttäjistä ilmoitukset vanhemmille sekä sosiaaliviranomaisille.