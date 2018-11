Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä epäiltynä Pyhäjärvellä lauantaina tapahtuneesta tulipalosta. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että tulipalo on sytytetty tahallaan.

Poliisin mukaan epäilys teon tahallisuudesta syntyi jo varsin varhaisessa vaiheessa yleisövihjeiden perusteella.

Poliisi kertoi sunnuntaina iltapäivällä, että mahdollisista henkilövahingoista tai kuolonuhreista ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Poliisin mukaan asian tutkinta on vielä keskeneräinen ja alkuvaiheessaan, eikä asiasta tiedoteta tässä vaiheessa enempää.

Pyhäjärven keskustassa Asematiellä paloi kaksikerroksinen asuin- ja liikerakennus lauantai-iltana. Talo tuhoutui täysin. Poliisin mukaan talo oli autio.