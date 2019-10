Pohjois-Suomen yritysten näkymät heikentyneet syksyllä – kasvun esteistä yleisin on heikko kysyntä

Ajattelen tässä lapsia ja Suomen kieltä.

Talouden "jatkuvaa kasvua" ei ole olemassakaan...

Talouden "stabilointi" olisi ehkä parempi sana.

Suomeksi: "Miedän hodari ständillä käy tasaisesti sama porukka.

Ei tällä rikastu, mutta toimeen tulee..."

Tuollainen ajattelu on turvallisempaa, kuin haluta aina enemmän ja enemmän.

Ja millä rahkeilla talouden tulisi "kasvaa"?

Kun noita valtion yhtiöitten kadetti-pomoja katsoo, kansanedustajista puhumattakaan, pysähtyy talouden kasvu omaan ahneuteen!

Tuollaiset sanat, kuin "talouden jatkuva kasvu" kuuluvat maihin, jossa maaperä on täynnä esim. öljyä.

Siellä on jo "likviditeetiä" töppäilläkin, mutta sori ei Suomessa!