Pohjois-Pohjanmaalla todettu ensimmäinen koronavirustartunta – Suomessa nyt yhteensä 15 koronatapausta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta varmistui eilen torstaina.

Sairaanhoitopiirin mukaan tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija. Sairaanhoitopiiri ei määrittele tarkemmin, mistä maasta matkailija on palannut.

Yle kertoo, että kysymyksessä on Iranista Ouluun matkustanut henkilö.

Hyväkuntoisen potilaan kerrotaan olevan kotona eristyksessä. Sairaanhoitopiiri kartoittaa parhaillaan mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja.

THL kertoi perjantaina aamupäivällä, että Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Yksi tartunnoista on PPSHP:n alueella.

Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote kertoi, että yhdellä henkilöllä on todettu koronavirustartunta Etelä-Karjalassa. Tartunta on saatu Pohjois-Italiasta ja potilas on kotona eristyksessä. Eksoten mukaan hän on hyväkuntoinen.

Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia ja heidät on asetettu karanteeniin.

Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu uusi koronavirustartunta.

Eilen torstaina THL tiedotti viidestä uudesta koronavirustapauksesta. Suomessa on nyt todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen epidemia-alueeksi on tällä hetkellä määritelty Manner-Kiina, Italia, Etelä-Korea ja Iran. Tauti on kuitenkin levinnyt laajasti myös epidemia-alueiden ulkopuolelle kuten Ranskaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Toimi näin, jos epäilet koronavirustartuntaa:

PPSHP kertoo nettisivuillaan, että koronavirustartunta voi nykytilanteessa tulla Suomessa kyseeseen, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa

2. Altistumistiedot: henkilö on joko oleskellut Manner-Kiinassa (ei koske Hongkongia, Macaota eikä Taiwania), Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa erityisesti alueilla Lombardia, Veneto, Piemonte ja Emilia-Romagna 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Sairaanhoitopiiri painottaa, että oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

PPSHP:n mukaan jos epäilee koronavirusinfektiota, tulee olla puhelimitse yhteydessä OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon 08 315 2655.​

Suomessa on myös valtakunnallinen neuvontapuhelin puh. 029 553 5535, joka palvelee arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kelloo 9–15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. ​