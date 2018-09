Pienestä Rokuanojasta nousi tonneittain särkeä – suurin osa menee kompostiin tai peltojen lannoitteeksi

Jokasyksyinen särkien vaellus Vaalan Rokuanjärvestä pieneen Rokuanojaan on jälleen alkanut. Samalla tarjoutuu mahdollisuus poistaa järveä rehevöittävää vankkaa särkikantaa.

Säräisniemen kalastuskunnan jäsen Tauno Anttonen arvelee, että syksyn särkivaellus on toistunut ainakin satoja vuosia, ehkä kauemminkin.

Rokuanojaan ahtautuu syksyisin tuhansia kiloja särkiä. KUVA: Petri Hakkarainen

– Meidän teoriamme on, että Rokuanjärvellä kalastavat koskelot ajavat kalat ojaan. Järvellä on oma koskelokanta ja kun muuttomatkalla olevan koskelot pysähtyvät tässä, kalastamassa saattaa olla satoja rintamassa kaloja ajavia lintuja.

Säännöllisesti särkeä on otettu ojasta ylös vuodesta 2002 lähtien. Anttonen laskee, että kalaa on noussut ennen tämän syksyn pyyntiä 134 tonnia. Välillä särkiä on nostettu suoraan letkulla traktorin imuvaunuun.

– Särjet pakkautuvat ojaan syys-lokakuun vaihteen aikoihin joskus parin viikon, joskus vain parin päivänajan.

Suurin osa särjistä menee kompostiin tai peltojen lannoitteeksi. Pieni määrä päätyy myös kettujen ja suopien metsästykseen haaskaksi.

Rokuanoja on Siikajoen latvavettä. Osa särjistä jää ojaan, ja se houkuttelee paikalle saukkoja, joille särjet ovat mieluisaa talvievästä.