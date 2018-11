Pelson vankila kiinni, Rikosseuraamuslaitos haluaa uuden vankilan keskelle Vaalan kirkonkylää

100-paikkainen uusi vankila



Vaalaan aiotaan rakentaa 100-paikkainen vankila kunnan keskustaajamaan.



Vankila voisi aloittaa toimintansa vuonna 2022.

Pelson vankilassa on moduulivankilan käyttöönoton jälkeen 90 vankipaikkaa.



Pelson vankila työllistää nyt noin 70 henkilöä, uudessa vankilassa työpaikkoja on noin 100.



Vaalan ja Oulun uusien vankiloiden kasvaviin vuokramenoihin on varattu 6,6 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.