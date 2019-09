Panssari ei suojaa Pasia onnettomuuksilta – Kemijärven peräänajossa vältyttiin vakavilta loukkaantumisilta

Panssaroiduille miehistönkuljetusajoneuvoille Paseille on sattunut viime vuosina useita onnettomuuksia.

Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoihin liittyvät onnettomuudet eivät ole harvinaisia. Esimerkiksi viime helmikuussa Pasi suostui tieltä ohitustilanteessa Kymenlaaksossa.

Myös kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia on sattunut. Vuonna 2004 Pasi ajautui tieltä ja kyydissä ollut opisto-upseeri kuoli jäätyään ajoneuvon alle.

Kemijärvellä tiistai-iltana sattuneessa kahden Pasi-miehistönkuljetusajoneuvon liikenneonnettomuudessa vältyttiin vakavilta loukkaantumisilta.

Onnettomuudessa edellä ajanut Pasi hidasti vauhtia tiellä olleiden porojen takia ja takana ajanut Pasi törmäsi edellä ajaneen ajoneuvon perään.

– Mitään kauhean vakavaa onnettomuudessa ei tapahtunut, harjoituksen johtaja eversti Jari Osmonen kertoi.

Varusmieskuljettajille opetetaan Osmosen mukaan palveluksen aikana ennakoivaa ajoa. Varsinaista erillistä ohjeistusta esimerkiksi tiellä olevien porojen suhteen ei ole.

– Varusmieskuljettajat käyvät samanlaisen autokoulun kuin siviilit. Meillä ei ole mitään omia ohjeistuksia ja kuljettajat toimivat liikenteessä autokoulun opetusten mukaisesti, Osmonen mainitsee.

Pasin XA-180-mallissa on 14 istumapaikkaa. Lisäksi ajoneuvossa on kolme ampujan paikkaa, missä ollaan seisten. KUVA: Jussi Leinonen

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niskan mukaan yhtä oikeaa vastausta ei ole, kun mietitään milloin poroa tulee väistää ja minkä kokoisella ajoneuvolla.

– Porokolareissa on pahimmillaan kuollut ihmisiä, ja syynä on ollut nimenomaan se, että poroa on väistetty ja sen seurauksena ajoneuvon hallinta on menetetty, Niska sanoo.

Kemijärvellä molempien ajoneuvojen kuljettaja oli varusmies. Pasin kuljettamiseen erikoistuvat varusmiehet suorittavat vuoden mittaisen varusmiespalveluksen. Poliisi tutkii Kemijärven peräänajoa ja tällä hetkellä perään ajaneen Pasin kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Poliisin näkökulmasta kyseessä on normaali tapahtuma. Vauhtia on hidastettu tiellä olleen poron takia ja takana olleen ajoneuvon kuljettaja ei ole tätä jostain syystä huomannut, vaan on ajanut perään, tutkinnanjohtaja Marko Ijäs sanoi.

Onnettomuudessa edellä ajanut Pasi-ajoneuvo on pysynyt Ijäksen mukaan omalla kaistalla eikä varsinaista poron väistämistä ole tapahtunut kuin jarruttamalla.

Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja on useita eri malleja. Kuvassa oleva ajoneuvo on mallia XA-180. KUVA: Jussi Leinonen

Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja on useita eri malleja. Osalla ajoneuvoista saa ajaa 80 kilometriä tunnissa, mutta joillain malleilla ainoastaan 60 kilometriä tunnissa.

Harjoituksen johtaja Jari Osmonen ei osannut vielä sanoa, millaisella nopeudella onnettomuudessa olleet Pasit ovat ajaneet.

Onnettomuudessa kahdessa Pasi-ajoneuvossa oli kyydissä yhteensä 28 henkilöä, joista 27 oli varusmiehiä. Kaikki varusmiehet palasivat keskiviikkona takaisin palvelukseen. Viisi varusmiestä siirrettiin Lapin keskussairaalasta Sarriojärven leirisairaalaan tarkkailtavaksi. Onnettomuudessa osallisena olleet Kainuun prikaatin varusmiehet osallistuvat Pohjoinen 19-paikallispuolustusharjoitukseen.

Onnettomuus tapahtui noin 13 kilometrin päässä Kemijärven keskustasta Rovaniemen suuntaan tiellä 82.