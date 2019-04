Paljakan laskettelukeskus meni kaupaksi, uusi yrittäjä halusi lopettaa spekulaatiot lopullisesta sulkemisesta

Toivottavasti löytyy investointirahaa muutama kymmenmiljoona?

Velkarahalla tämä paikka on iso riski.

Rinteet pitäisi olla kunnossa heti ennen joulua niinkuin muuallakin esim,Ruka.

Lumetuslaitteet ja niiden infra maksaa maltaita ja tyhjätaskun on turha edes haaveilla niistä, rahaa pitää olla ja paljon.

Hotelli/ Ravintola ensimmäinen rakennettava ja myös ympärivuotinen aukiolo.

Valitettavasti näyttää siltä, että kunnalta rahat pois ja taas myyntiin kahden vuoden kuluttua.

On nämä kynän naputtelijat bisnesmiehiä.