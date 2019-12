Oululaiset koululaiset suunnittelivat ja tekivät kirjailija Katariina Vuoren korut Linnan juhliin – "Olisi ollut ihanaa ottaa heidät mukaan"

Oululainen tietokirjailija Katariina Vuori ei marraskuussa ollut käynyt moneen päivään postilaatikolla. Kun hän viimein kävi, odotti laatikossa melkoinen kirjekuori: kutsu Linnan juhliin.

– Se oli täysi yllätys. En osannut yhtään odottaa, Vuori toteaa.

Vuori arvelee, että kutsun taustalla on hänen lokakuussa saamansa tietokirjapalkinto. Vuori palkittiin Helsingin kirjamessuilla tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.

– Tai sitten Jenni Haukio haluaa lisätietoa Saunaruokakirjasta, Vuori naurahtaa.

Saunaruokakirja on Vuoren, kokki Janne Pekkalan ja valokuvaaja Vesa Rannan yhteistyössä tekemä vuonna 2014 ilmestynyt teos. Vuori kertoo, että hän antoi kirjan Haukiolle Turun kirjamessujen yhteydessä samana vuonna.

– Silloin hän kertoi aikovansa viedä sen viralliselle kesämöksälle.

Vaikka kerta on Vuorelle ensimmäinen Linnan juhlissa, on itsenäisyyspäivän juhlinta ollut hänelle vuosia tärkeää. Vuoren mukaan itsenäisyyspäivä on kaikessa hiljaisuudessaan hänen suosikkijuhlapyhänsä.

– Lapsena meillä oltiin useita tunteja pimeässä, kun itsenäisyyspäivän kynttilät paloivat ikkunalla. Nyt aikuisena olen juonut aina itsenäisyyspäivän kahvit isoäitini Lotta Svärd -kupista.

Perinteiset kahvit jäivät tänä vuonna Linnan juhlien vuoksi väliin, sillä Vuori matkusti Helsinkiin jo torstaina, eikä raaskinut ottaa vanhaa kuppia mukaan.

Vuori kertoo katsoneensa Linnan juhlia tarkkaan televisiosta ja painottaneensa lapsilleen, että kyseessä ovat veteraanien juhlat.

– Nyt 10-vuotias lapseni tokaisi, että miten sinä sinne äiti menet, ethän sinä ole vielä 80-vuotias, Vuori nauraa.

Kättelyjä Vuori seurasi muiden paikalle kutsuttujen tietokirjailijoiden kanssa.

Lapset tekivät korut

Vuori pukeutui juhlissa 40-50-luvuilta peräisin olevaan vintagemekkoon. Mekon asustamiseen käytettävät korut ovat oululaista käsityötä, sillä korujen suunnittelusta ja valmistamisesta vastasi joukko Hintan koulun oppilaita.

– Korut on valmistettu akryylimuovista ja mukana on myös puuta.

Vuori kertoo, että oppilaat tekivät koruista muutamia prototyyppejä, joita hän sovitti yhteen puvun kanssa. Valikoituneet korut ovat medaljonkityyppisiä koruja, joiden muotokielessä on viitteitä mekon aikakaudelta.

Koululaisten tekemä suunnittelutyö ja opettajien ohjaus saavat suurta kiitosta. Korujen tekoprosessin taustalla on Vuoren mukaan paljon tiimityötä ja lasten ongelmanratkaisutyötä.

– Olisi ollut ihanaa ottaa lapset mukaan juhliin, mutta juhlat ovat K-18, Vuori huokaisee.

Yksilön omat kertomukset kiinnostavat

Linnan juhlien teemana on tänä vuonna tieto, mitä Vuori pitää hienona teemana. Tietokirjailijana hän kertoo olevansa ennen kaikkea kiinnostunut yksilön omasta tiedosta virallisen tiedon lisäksi.

– Esimerkiksi Joulumerkkikodin lapset -teoksessa halusin kerätä talossa asuneiden lasten kokemuksia, sillä ihmisten kertomukset ovat usein hyvin erilaisia, kuin viralliset tiedot, Vuori kuvailee.

Vuoren mukaan yleinen tieto voi olla harhaanjohtavaa. Esimerkkinä hän käyttää koulukiusaamista.

– Koulusta voidaan sanoa, ettei meillä kiusata, mutta kertomuksista paljastuu toinen totuus, Vuori kertoo.

Vuoren mukaan tiedon luotettavuuden tarkistaminen on nykyään entistä suuremmassa merkityksessä, kun tietoa on saatavilla niin paljon eri lähteistä.

– Aina on hyvä selvittää, kuka tietoa levittää ja miksi, Vuori summaa.