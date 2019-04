Opettajapula uhkaa Kainuuta ja Ylä-Savoa 2020-luvulla – Oulun yliopisto ja Kajaanin kaupunki selvittävät ratkaisuja opettajatilanteen turvaamiseksi

Opettajien saaminen Kainuuseen ja Ylä-Savoon ei johdu, eikä tule johtamaan siitä, etteikö opettajia olisi koulutettu ja kouluteta riittävästi. Opettajia on esim. Oulussa tosi paljon työttömänä. Yhteen virkaan saattaa olla jopa yli sata hakijaa. Syy miksi opettajia ei em. paikkoihin saada on siinä etteivät opettajat halua sinne lähteä. Palvelut ja olosuhteet eivät houkuttele. Niihin ja palkkaan on syytä panostaa niin löytyy opettajia.