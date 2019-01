Oikeus: Raahen naissurmista syytetty hiviä kantanut mies oli syyntakeeton - toinen uhreista oli miehen äiti

Raahessa syksyllä 2017 tapahtuneista murhista syytetty mies oli tekohetkellä syyntakeeton.



Vuonna 1975 syntyneelle syytetylle on tehty mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli syyntakeeton kun hän syyllistyi Raahessa useisiin rikoksiin ja hän on tällä hetkellä tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa.



Syytetty osallistuu keskiviikkona jatkuneeseen oikeudenkäyntiin videoneuvotteluyhteyden välityksellä psykiatrista hoitoa tarjoavasta Niuvanniemen sairaalasta Kuopiosta.



Hänen puolustuksensa mukaan hänet pitää jättää syyntakeettomuutensa vuoksi tuomitsematta rangaistukseen, mistä syyttäjä ja asianomistajina olevat uhrien omaiset ovat samaa mieltä.



Kihlakunnansyyttäjä Emilia Mourujärven mukaan syytetty voidaan jättää rangaistuksetta, vaikka miehen katsottaisiinkin menetelleen syyttäjän väittämällä tavalla. Hänen mielestään tämä syyllistyi kahteen murhaan Raahessa syyskuussa 2017 tappamalla suunnitelmallisesti ja erityisen raa’alla ja julmalla tavalla ensin naisen Raahen keskustassa ja tämän jälkeen oman äitinsä Piehingissä. Puolustus taas pitää tekoja tappoina.

"Hän on ymmärtänyt tekonsa tosiasiallisen luonteen"

Raahen keskustassa surmatun naisen omaisia avustavan asianajajan Kari Erikssonin mukaan mielentilatutkimuksen lopputuloksen ei pitäisi vaikuttaa rikosnimikkeisiin, vaan syytetyn pitäisi katsoa syyllistyneen murhiin.



– Nimikkeillä voi olla vaikutusta kun aikanaan arvioidaan hänen pääsyään pois mahdollisesta pakkohoidosta.

Puolustuksen mukaan syyntakeettomuuden vuoksi myös syytetyn maksettavaksi mahdolliseksi määrättäviä korvauksia tulee sovitella. Tätä asianomistajat vastustavat.



– Hän on ymmärtänyt tekonsa tosiasiallisen luonteen ja merkityksen. Henkirikos on ollut joka tapauksessa suunnitelmallinen ja tahallinen teko, toisen uhrin omaisia avustava asianajaja Eeva-Leena Wendelin sanoi.



Murhasyytteiden käsittelyä jatkettiin keskiviikkona Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan istuntopaikalla ruotimalla tammikuun alussa valmistunutta mielentilatutkimusta. Se on salainen. Yleisön läsnäollessa oikeudessa käsiteltiin vain mielentilatutkimuksen lopputulos ja tutkimusta koskevat osapuolten alkupuheenvuorot.

Oikeudenkäynti jatkuu uusien syytteiden kuulemisella. Käsittelylle on varattu aikaa myös torstai.

Juttua päivitetty 23.1. kello 10.19.