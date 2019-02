Nukutuksessa tehtävä leikkaustoiminta loppuu Raahessa, erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ei voida perustaa – sairaanhoitopiiri aloittaa yt-neuvottelut

"Taustalla on valtioneuvoston antama asetus ja terveydenhuoltolaki, joiden mukaan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta on keskitettävä sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys."

On aika ihmeellinen asetus hallitukselta. Mihin tämä johtaa?? Täyttääkö yksityiset terveysalan laitokset nyt syntyvän aukon. Raahessa tehty viimevuonnakin 2600 operaatiota. On ihmeellistä jos moinen määrä istuu kevyesti korvaaviin sairaaloihin niin etteivät jonotusajat veny entisestään.