Muhoksen kunnanhallitus irtisanoo hallinto- ja talousjohtajan – kunta jätti myös tutkintapyynnön poliisille

Muhoksen kunnanhallitus on päättänyt erottaa Muhoksen hallinto- ja talousjohtajan Rauno Maaningan.

– Kunnanhallitus on tehnyt 17.6. kokouksessa erotuspäätöksen, pöytäkirja on tällä viikolla tarkastettu ja päätös on julkistettu tiistaina, Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta sanoo.

Pöytäkirjasta käy ilmi, että kunnanhallituksen näkemyksen mukaan työnantajan ja viranhaltijan eli Maaningan välillä vallitsee vakava luottamuspula. Pöytäkirjan mukaan irtisanomisen perusteena olevia tapahtumia voidaan pitää niin vakavina, että Maaninka voidaan irtisanoa varoitusta antamatta.

Pöytäkirjassa kerrotaan myös, että Muhoksen kunta on tehnyt poliisille tutkintapyynnön samoista seikoista, jotka ovat irtisanomisharkinnan perusteina.

Kunnanhallituksen 17.6. kokouksessa läsnä olleiden tekemä päätös Maaningan erottamisesta oli Syvävirran mukaan yksimielinen.

Pöytäkirjassa kerrotaan irtisanomisen perusteiksi se, että Maaninka on käyttänyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n työterveyshuollon palveluja väärin perustein ja on itse suorittanut laskujen tarkastamisen ja hyväksymisen kunnan laskujärjestelmässä.

Lisäksi perusteissa kerrotaan Maaningan muunnelleen kunnan asianhallintajärjestelmään tehdyn päätöksen päiväystä ja antaneen siten väärää tietoa kunnan tarkastuslautakunnalle, sekä työskennelleen samanaikaisesti Muhoksen kunnalle ja Pelastusopistolle ilman asianmukaisia ilmoituksia tai lupa-anomuksia sivutoimesta.

Maaninka ei kommentoinut asiaa keskiviikkona Kalevalle.

– Minulle ei ole virallisesti toimitettu kyseistä pöytäkirjaa tai päätöstä irtisanomisesta, joten en kommentoi siihen mitään, Maaninka sanoo.

Syvävirran mukaan päätös on postitettu Maaningalle tiistaina.

Muhoksella tutkintapyyntöjen vyyhti

Oulun poliisilaitokselle on jätetty useita rikosilmoituksia Muhoksen kuntaan liittyen. Kaleva uutisoi huhtikuun lopussa tutkintapyyntöjen vyyhdistä, muun muassa Oulun käräjäoikeuteen 9. huhtikuuta jätetystä haastehakemuksesta.

Nimikkeellä tietosuojarikos jätetyn hakemuksen asianomistajana on Rauno Maaninka ja haaste kohdistuu useaan Muhoksen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäseneen.