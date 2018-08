Maanomistajat ja metsästysseura kritisoivat hirvilupien määrää Kuivaniemellä: Talvehtivat kannan suuruus metsätalouden kannalta kestämätön

Kuivaniemen pohjoisosissa toimiva Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura on sitä mieltä, että Suomen Riistakeskus myöntää seuran alueelle liian vähän hirvilupia. Tämä on seuran mukaan johtanut siihen, että talvehtivan hirvikannan suuruus on 5–12 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Metsästysseuran tiedotteessa todetaan, että se on kestävän metsänhoidon kannalta liikaa.

Myös Kuivajoen pohjoispuolen maanomistajat ovat samaa mieltä. He ovat lähettäneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa vaaditaan, että talvehtivien hirvien määrä lasketaan sovitulle tasolle, mikä on 2–3 talvehtivaa hirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Metsästysseura kertoo tehneensä omakustanteisen helikopterilaskennan alueella. Sen perusteella alueella oli keskimäärin 12,9 hirveä tuhannen hehtaarin alueella.

Hirvien runsas määrä on maanomistajien mukaan johtanut metsien hakkuuhalukkuuden vähenemiseen. Lisäksi useat metsänomistajat ovat istuttaneet männyntaimien sijaan kuusentaimia.

Maanomistajien mukaan he ovat vaatineet useiden vuosien ajan sitä, että alueen hirvikantaa pienennetään. Myös metsästysseura kertoo valittaneensa hirvilupien määrästä vuodesta 2014 saakka.

– On selvää, että olemme taas joutuneet valittamaan myönnettyjen lupien vähäisestä määrästä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jotta edes pyrkisimme täyttämään sen velvoitteen, jonka olemme maanomistajille vuokrasopimuksessa luvanneet, metsästysseuran puheenjohtaja Reijo Tilus sanoo tiedotteessaan.

Metsästysseuran mukaan hirvikanta on kasvanut liian suureksi vuoden 2011 jälkeen. Selityksenä pidetään sitä, että Suomen Riistakeskus ryhtyi myöntämään lupia samassa suhteessa kaikille seuroille yhden hirvitalousalueen sisällä.

Maanomistajien lausunnossa todetaan, että he harkitsevat ensi vuonna vuokrasopimuksemme irtisanomista Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran kanssa, mikäli hirvilupien määrään ei tule muutosta.