Maakiista repii pientä lappilaiskylää – ”Naisyrittäjää ei pidetä täällä edes ihmisenä”

Kärhämöinti on johtanut myös rikosilmoituksiin. Riitta ja Markku Niemelä kertovat molemmat joutuneensa pahoinpidellyksi riitojen takia. "En enää uskalla kulkea kylällä minnekään ilman Hertta-koiraa. Samaan aikaan kyläläiset kirjoittelevat facebookissa, että itse olen kerjännyt hakatuksi tulemista", Riitta Niemelä kertoo. Riitojen pahennettua Niemelät muuttivat pois Auttista. Töissä ollessaan he majoittuvat asuntoautollaan ja heti kun pidempi vapaa koittaa, he karauttavat tiluksilta pois. KUVA: Jussi Leinonen