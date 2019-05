Maailman toiseksi pisin mies vierailee Kainuussa – vierailu liittyy Cajanus-Jättiläisoopperaan

Maailman toiseksi pisin mies, Marokossa syntynyt ja nykyään Pariisissa asuva Brahim Takioullah vierailee tällä viikolla Kainuussa.



Vierailu on osa tapahtumia, joissa muistellaan Paltamossa 1700-luvun alussa syntynyttä, noin 2,5 metriä pitkää Daniel Cajanusta.



246 senttiä pitkä Takioullah työskentelee mallina ja näyttelijänä. Hänen päätyönsä on viihdyttää yleisöä pariisilaisessa huvipuistossa. Myös Cajanus kiersi ihmisten ihmeteltävänä ympäri Eurooppaa.



Takioullahin vierailu liittyy Kajaanissa heinäkuussa esitettävään Cajanus-Jättiläisoopperaan. Suomalais-hollantilaisen yhteistuotannon ensiesitys nähtiin Hollannin Haarlemin kaupungissa 2017. Cajanus vietti viimeiset vuotensa Haarlemissa.



Maailman pisin mies on 251-senttinen turkkilainen Sultan Kösen.