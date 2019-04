Lunta luvassa vapun jälkeen 10-30 senttiä Oulun seudulle ja Kainuuseen – "Kaikki urakoitsijat on hälytetty"

Takatalvi sinne, hellekesä tänne. No, ehkä ne ovat yleistymään päin. Pointti on siinä, että keskimääräinen lämpötila nousee nopemmin kuin ikinä, ja sillä on jo nyt vakavia seurauksia.

Merenpinta nousee, koska vesi laajenee lämmetessään, lajeja kuolee ja toiset leviävät uusille alueille, siellä täällä alueet ovat muuttumassa kesäisin ihmiselämälle liian kuumaksi.

Takatalvi on ihan normaali ilmiö. Se ei liity asiaan mitenkään. Tämä uutinen ei siis liitt ilmastonmuutokseen mitenkään.