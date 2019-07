Lumijoella tehty muutama susihavainto – "Ne liikkuvat hieman eri alueella kuin tavallisesti"

Lumijoella on tehty havaintoja kolmesta sudesta Luonnostakylän ja Hirvasniemen alueilla. Limingan seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Markku Halonen kertoo, että ilmoituksia susista on tehty ja että niiden liikkeitä on havaittu melko lähellä asutusta.

– Ne liikkuvat hieman eri alueella kuin tavallisesti. Nyt, kun laumalla ei ole pentuja, ne liikkuvat koko reviirin alueella.

Hän kertoo, että kolme edellistä vuotta sudet ovat viihtyneet Revonlahden puolella.

– Se on uutta Lumijoen puolella, että ne pyörivät täällä ja että ihmiset niitä näkevätkin.

Halonen toteaa, että susia vaikuttaa olevan neljä, joista kolme liikkuu keskenään ja yksi harhailee omia reittejään.

Hän sanoo, että erityisen huolissaan ei eläimistä tarvitse olla.

– Koko ajan on tiedossa ja seurannassa tilanne. Mieluusti otamme aina ilmoituksia vastaan havainnoista. Saadaan havainnot aina ajan tasalle siitä, missä sudet liikkuvat.