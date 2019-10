Lukuisat lajit saadaan saman katon alle Iissä – uusi monitoimikeskus vastaa kiperään sisäliikuntapaikkojen vajeeseen

Koripalloa, voimailua, seinäkiipeilyä ja harjoitushäkki lyöntilajeihin sekä ikäihmisille sopivia kuntoiluvälineitä. Pian valmistuva Iin uusi monitoimikeskus tarjoaa moneen taipuvat tilat lukuisien lajien harrastamiseen.

Vielä keskus on täynnä liikuntavälineiden sijaan rakennustelineitä, remonttitarpeita ja hälyä, kun tiloja viimeistellään ensi viikolla koittavaa rakennuksen luovutusta varten.

– Rakennusaikaa on ollut aikalailla 12 kuukautta. Urakka on edennyt varsin vauhdikkaasti. Kunnan vaatimus oli saada halli vuoden loppuun mennessä, mutta urakoitsija luovuttaa rakennuksen etuajassa. Tämä on ollut helppo työmaa, urakan tilaajan edustaja, Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen hymyilee.

Kahteen kerrokseen rakentuva keskus vastaa kiperään sisäliikuntapaikkojen puutteeseen. Käytännössä tarjolla on ollut koulujen liikuntasalit, jotka eivät kuitenkaan ole vastanneet täysin kysyntään.

– Iin kunta on viimeisen vuoden aikana panostanut sekä ulko- että sisäliikuntapaikkoihin. Olemme rakentaneet esimerkiksi täysimittaisen frisbeegolfradan, tasamaan ladun, Valtarin Areenan ulkoliikuntapaikan sekä leikkipuistoja. Tavoitteenamme on saada kuntalaiset liikkeelle, hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertoo.

Uudessa monitoimikeskuksessa on mahdollista päästä harrastamaan myös seinäkiipeilyä. Keskus tuo yhteen lukuisien lajien harrastajia, keskuksessa on mahdollista myös päästä harjoittelemaan lyöntejä harjoitushäkkiin, Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen ja hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertovat. KUVA: Jarmo Kontiainen

Uusi keskus luovutetaan tilaajalle eli Iin kunnalle lokakuun viimeisenä päivänä. Aivan heti sitä ei kuitenkaan avata yleisölle. Tiloja tullaan ensin testaamaan.

– Meillä on koululaisia testikäyttäjinä, Rahkola kertoo.

Yleisölle monitoimikeskus avataan ensi vuoden alkupuolella. Tarkka avajaispäivä ei ole vielä tiedossa, mutta toiveissa on järjestää liikunnallinen tapahtuma.

Uusi monitoimikeskus on suunniteltu palvelemaan eri-ikäisiä kuntalaisia. Esimerkiksi nuorille on tulossa oma nuorisotila.

Monikäyttöiset tilat palvelevat niin varhaiskasvatusta, kouluja kuin vapaa-ajan toimijoita, kuten seuroja, yhdistyksiä kuin muitakin toimijoita. Liikunnallisten palveluiden tilat soveltuvat myös kokoontumisien ja tapahtumien järjestämiseen.

Rakennusurakan kustannukset ovat 5,3 miljoonaa euroa, mutta kaikkineen keskuksen kustannukset ovat noin 5,5 miljoonaa. Valtionavustusta se sai 750 000 euroa.

Seuraavana Iin kunnanvaltuuston käsiteltävänä on tulevan maanantain kokouksessa 165 000 euron lisämäärärahan myöntäminen laitteiden ja kaluston hankintoihin.

Pohdinnan alla ovat myös tulevan keskuksen käyttömaksut.

– Keskeinen tavoite on, että maksut ovat kohtuullisia. Haluamme, että keskus tulee käyttöön ja iiläiset ottaisivat sen omakseen. Aiomme esittää, että käyttö olisi alle 18-vuotiaille ilmaista. Haluamme panostaa lasten ja nuorten liikuntaan, Rahkola korostaa

Yleisurheilukentän kupeeseen valmistuvan monitoimikeskuksen suunnitelmissa on jo huomioitu myös alueen mahdollinen laajentaminen.

– Ajatuksena on, että alueelle olisi mahdollista rakentaa myös jäähalli ja uimahalli, mikä on huomioitu jo esimerkiksi pukuhuoneisiin panostamisessa, Jokelainen kertoo.

Jäähallin ja uimahallin rakentamisen osalta rakentamispäätökset tulevat kunnan käsiteltäväksi lähivuosien aikana.