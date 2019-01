Lukijoiden upeita lempilapasia – Äänestä, mitkä niistä viehättävät eniten silmää ja sydäntä

Lukijat ovat lähettäneet kuvia kauniista lempilapasistaan, joilla on myös oma tarinansa.



Lapasissa on kauniita kuvioita ja värejä, mutta lisäksi lukijat perustelevat, miksi juuri ne lapaset lämmittävät eniten. Myös tarina lapasten takana on tärkeä.

Kalevan raati valitsi kuudet lapaset, joista lukijat voivat äänestää mieleistään.

Kilpailussa palkintona on Kalevan tuotepalkintoja.

Viehättävimmät lapaset -kilpailu:

1. Kainuun kukka.

Olen kova neulomaan lapasia, sukkia ja villapaitoja, joita sitten annan lahjaksi perheenjäsenille ja ystäville. Sanonta suutarin kengättömistä lapsista sopi hyvin kuvaamaan omaa tilannettani, kun vihdoin päätin neuloa itsellenikin jotain. Syntyi kuvan lapaset. Malli on perinteinen Kainuun kukka, joka on mielestäni maakuntien perinnemalleista kaikkein kaunein. Vaikka köyhästä Kainuusta onkin perujaan, niin väreissä ei ole säästelty. Lempilapaseni eivät vaan lämmitä käsiäni, vaan saavat minut myös hyvälle tuulelle. KUVA: Virpi Kauppila / Lukijan kuva

2. Vanttuut yhdellä neulalla.

Vanttuut tein yhdellä neulalla minulle uudella ja haasteellisella neulakinnastekniikalla. Innostuksen tekemiseen sain Kierikin muinaismarkkinoilta viime kesänä. Langat värjäsin sienillä. Tyytyväinen olen siihen, että sain vantusparin yleensä valmiiksi asti, niin paljon pään vaivaa ne aiheuttivat.Molempi vantus on taatusti täysin uniikki ja aion pitää ne itse 😂 KUVA: R. I. 2019 / Lukijan kuva

3. Kolmen sukupolven sydänlapaset.

Lempilapaseni ovat nämä Sydänlapaset, jotka neuloin äidilleni pari vuotta sitten. Hän ei ehtinyt käyttää niitä kuin pari kuukautta, kun nukkui ikiuneen. Sen jälkeen käytin niitä itse ja nyt jokin aika sitten annoin ne tyttärelleni. KUVA: Arjukka / Lukijan kuva

4. Kiss-yhtyeen Gene Simmons lapaset.

Vaimon tekemät Kiss-yhtyeen Gene Simmons lapaset. KUVA: Hannu Ruonala / Lukijan kuva

5. Aino Sibeliuksen lapaset.

Sain äidiltäni lahjan. Paketin, jossa olivat ohjeet Aino Sibeliuksen (Jean Sibeliuksen vaimon) lapasiin. Muokkasin ohjetta hieman ja tein lapasen kärjen muotoisen lopun keskiosan loppuun. KUVA: Minikoo / Lukijan kuva

6. Polliisin tytön lapaset.

Pittäähän polliisin tytöllä olla oikeanlaiset lämpimät lapaset. Ihana asiakkaani ne minulle kutoi . KUVA: Lukija / Lukijan kuva