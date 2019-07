Lapissa palaa maastoa Sodankylässä, Tervolassa ja Simossa – Lapin pelastuslaitos vetoaa kansalaisiin, jotta maastopalovaroitus otettaisiin tosissaan

On raflaavaa puhua yhden pienen maan nimellä.

Siperiassa on useita paloja todella suurella alueella.

Esimerkiksi Altain alueella, eli Siperian nykyisten palojen naapuri alueella ei ole mitään ongelmaa.

Paikat siellä hyvin tuntevana tiedän myös syyt. Yksi syy on se, ettei ole samanlaisia valtion varoin tehtyjä metsäautoteita sammutuskalustolle, kuten Suomessa.

Siperian puolella Venäjällä voi paloautojen välimatka olla sama, kuin kylsät seuraavaan isompaan kylään, eli jopa muutama sata kilometriä.

Tämä kannattaisi huomioida Belgian kokoisia alueita polttaessa.

Lapin palot ovat paljon suurempia alueiden koot suhteutettuna.