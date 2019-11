Lapin poliisi kaipaa tietoja Kolarissa junaan nousseesta, kadonneesta miehestä

Poliisi kaipaa havaintoja kolarilaisesta miehestä, joka nousi sunnuntai-iltana junaan Kolarissa.

Noin 30-vuotias Janne Malinen oli noussut junaan Kolarissa sunnuntai-iltana 3. marraskuuta kello 18. Hän on ollut alun perin matkalla Tampereen kautta Humppilaan.



Kadonnut on noin 175 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänen yllään on ollut sinertävät farkut, tummansininen kevyt takki, mustat nahkaiset talvikengät sekä tummansininen huppari, jonka kauluksessa on oranssia sekä harmaata.

Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa suoraan hätäkeskuksen numeroon 112.