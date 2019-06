Lämmin sää toi mukanaan massoittain kuoriutuneet verenhimoiset mäkäräiset – kerro vinkkisi puremilta suojautumiseen

Siellä on kavereina sitten ne muut torakat ja tuhatjalkaiset jotka lisääntyy kuumassa kaduilla hyvin kun puhtaanapito on toisinaan mitä on. Ja niin - on Kreikassa myös hyttysiä, esim saarilta löytyy. Suuri haitta pitää hyttysistä ja mäkäristä olla jos niiden takia pitää muuttaa toiseen maahan! Kaikki on suhteellista...