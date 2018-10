Kysyimme: Milloin sairaanhoitopiirissä havaittiin, ettei lupa kumoa Valviran päätöstä Oulaskankaan synnytystoiminnasta?

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ryhtyy kiireellisesti arvioimaan Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan tilannetta.

Valvira määräsi jo vuonna 2016 synnytystoiminnan lopettavaksi Oulaskankaalla potilasturvallisuusriskien vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti päätöksen viime keväänä ja edellytti synnytystoiminnan lopettamista vuoden 2018 loppuun menneessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi heinäkuussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkumiselle vuoden 2021 loppuun saakka. Valviran mukaan KHO:n päätös on käytännössä se lainvoimainen päätös.

Milloin huomattiin, että ministeriön poikkeuslupa ei riitä kumoamaan Valviran päätöstä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma?

– Tarkkaa päivämäärää en muista, mutta se selvisi tuossa elo- ja syyskuun taitteessa kesälomakauden jälkeen. Saimme ensin ministe-riöstä yhteydenoton, kun ministeri oli käynyt taustakeskusteluja Valviran kanssa. Ja saimme myös Valvirasta viestiä.

– Tässä tilanteessa, jossa on KHO:n päätös ja sitten on lainsäädäntö, jossa on ministeriöllä toimivalta joissakin tapauksissa myöntää poikkeuslupia, arvioidaan oikeuslaitoksen painoarvoa suhteessa ministeriön lainmukaiseen poikkeuslupapäätökseen. Myös Valvirassa juridisen tilanteen selvittäminen vei aikaa.

Onko synnytystoiminnan jatkuminen mahdollista?

– Jos Oulaskankaalla synnytystoiminta jatkuu, se edellyttää ministeriön poikkeuslupaa lukumääristä, mutta tässä tapauksessa se edellyttää myös Valviran vakuuttumista synnytystoiminnan laadusta ja uutta valvontaprosessia, ja mikäli vakuuttuu, Valviralta odotetaan uutta valvontapäätöstä, joka kumoaa aikaisemmin KHO:ssa vahvistetun päätöksen.

– Toinen asia meillä jo nyt on ja toisen eteen työskentelemme sillä tavoin, että annamme Valviralle kaiken tiedon mitä se tarvitsee, ja koetamme edistää Valviran mahdollisuuksia arvioida kiireaikataulussa tämän toiminnan luonteen.

– Ja totta kai olennaisinta on nyt se, että teemme koko ajan niitä kehittämistoimenpiteitä, mitä ministeriölle olemme poikkeuslupahakemuksessamme luvanneet tehdä.

Tuliko asia yllätyksenä, ylijohtaja Markku Tervahauta sosiaali- ja terveysministeriöstä?

– Ministeriö on koko ajan ollut selvillä siitä, että poikkeuslupa ja oikeuden päätös ovat erillisiä asioita eikä poikkeuslupa voi mitenkään kumota oikeuden päätöstä.

– Poikkeuslupa myönnettiin synnytysten määrästä ja laadullisesti ja potilasturvallisuuden osalta vahvistuvalle säädösten mukaiselle toiminnalle, jolle tasolle toimijan on se vietävä.