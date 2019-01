Kuusamossa hotelleja korvataan nyt loma-asunnoilla – Hotelli Kuusamo sulki ovensa, yksi huoneistohotelli rakenteilla ja toinen suunnitteilla

Vapaa-ajan matkailijat haluavat majoittumiseltaan enemmän. Kuusamon ainoa keskustassa sijainnut hotelli sulki ovensa.

Legendaarisen Hotelli Kuusamon sulkeminen ja hotellitoiminnan kehittyminen puhuttaa Koillismaalla. Vuodesta 1973 Kuusamon ydinkeskustassa palvellut hotelli ja sen yhteydessä toiminut ravintola lopettivat toimintansa tammikuun alussa. Nyt taajaman ainoa hotellitasoista majoitusta tarjoava toimija on Holiday Clubin Kuusamon Tropiikki.

Hotelli Kuusamon toimintaan pyörittänyt Koillismaan Osuuskauppa myi hotellikiinteistön viime kesänä 2,4 miljoonalla eurolla Health City Finland Oy:lle, joka rakentaa lähivuosien aikana tontille jopa puolenkymmentä viisikerroksista, nykyaikaiseen palveluasumiseen keskittyvää taloa.

Ensimmäisen kerrostalon arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Koillismaan Osuuskaupan (KOK) toimitusjohtaja Henrik Karvonen sanoo, että Sokos Hotelli Kuusamon toiminta oli jo vuosikau­sien ajan erittäin tappiollista, minkä vuoksi hotellitoiminnasta luopuminen oli ainoa vaihtoehto.

– Kuusamon keskustassa tämän kaltaisella liikepaikalla ei ole mahdollisuutta kannattavaan hotellitoimintaan. Liikematkustajia ei enää ole ja vapaa-ajan matkustajat haluavat lähemmäksi Rukaa ja muita aktiviteetteja. Toisaalta hotellimajoittujat vaativat laatua, jota vanha rakennus ei enää tarjonnut. Remonttikustannukset olisivat olleet kohtuuttomat.

Koillismaan Osuuskaupalla ei ole suunnitelmia minkäänlaisen uuden majoitusliiketoiminnan harjoittamiseen toimialueellaan. KOK hankki vastikään omistukseensa Kuusamon ydinkeskustasta niin sanotun Martinan kiinteistön, jossa toimii tällä hetkellä ruokaravintola.

– Martinan kiinteistö ostettiin siltä varalta, että viereisen Torikeskuksen vuokrasopimus voi joskus päättyä. Mikäli näin käy, meillä on paikka uudelle päivittäistavarakaupan yksiköllemme. Majoitustoiminta ei ole ydinliiketoimintaamme, Karvonen sanoo.

Matkailuyrittäjänä ja Ruka-Kuusamon matkailuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja aiemmin toiminut Karvonen vakuuttaa, että petipaikkoja Kuusamossa riittää vastaisuudessakin Hotelli Kuusamon lopettamisesta huolimatta.

– Tarjonta on kasvanut erittäin voimakkaasti erityisesti Rukalla ja vastaa hyvin vapaa-ajanmatkailijoiden vaatimuksiin. Ympärivuotinen käyttöaste on vielä vajaa, joskin sesonkiaikoina – joka meillä tosin on poikkeuksellisen pitkä – alueella on jo pulaa majoitustiloista. Rukan ja Tropiikin mittavat investoinnit vastaavat hyvin tähän kysyntään.

Rukalle valmistuu tämän vuoden lopulla uusi Ruka Valley -huoneistohotelli ja myös toisen hotellin rakentaminen Rukanlaaksoon on suunnitteilla.

Taajaman tuntumassa Kuusamon Tropiikin ympäristöön on investoitu parin viime vuoden aikana yli 20 miljoonalla eurolla.

Holiday Club Resort on remontoinut hotellia ja rakennuttanut sen ympärille jo 64 huoneistoa. Viikolle kahdeksan avataan 19 uutta loma-asuntoa, ja juhannukseksi valmistuu vielä 14 loma-asuntoa.

– Yli 80 huoneiston valmistuminen kertoo kysynnän muutoksesta. Vapaa-ajan matkailijat haluavat majoittua tiloissa, jossa on oma keittiö, sauna sekä kuivaus- ja pesutilat välineille ja vaatteilla. Kun tällaiseen majoitusmuotoon yhdistetään vielä hotellitason palvelut, ollaan kysynnän ytimessä, kertoo hotellijohtaja Mikko Hiltula.