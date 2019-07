Kuusamon Rautakarhun terveydentila tutkitaan – Poliisi: Karhun kunnosta riippuu, poistetaanko rauta vai lopetetaanko eläin

Just. Karhu on hyvin voiva ja terve mutta siltikin on vaihtoehtona tappaa se???? Mitä ihmettä????? Kun juttu karhusta oli lehdissä, sai niistä sen käsityksen että eläin voi hyvin. Kun luonnonvarakeskus ja poliisi lyö päänsä yhteen tuleekin siitä yht'äkkiä mahdollisesti huonokuntoinen. Muualla maailmassa raudat olisi jo poistettu ja nalle jatkaisi metsässä elämäänsä. Näin toimii vain suomen valtio.