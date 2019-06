Kustantamo veti inarilaisen porotohtorin petokirjan pois myynnistä – kirjaan kopioitu tietoja suoraan Wikipediasta

Kustantaja on vetänyt pois myynnistä inarilaisen porotohtorin Mauri Niemisen ja kainuulaisen luontokuvaajan Lassi Rautiaisen kirjan Pedot. Syynä on, että osa kirjan tiedoista on kopioitu suoraan Wikipediasta.

Tiedon vahvistaa Readme.fi Oy:n toimitusjohtaja, kustantaja Ari Sahanen.