Kuntalehti: Puolangan entisen kunnanjohtajan mitta tuli täyteen törkykirjoittelusta netissä - teki poliisille tutkintapyynnön

Keväällä Puolangan kunnanjohtajan tehtävistä väistynyt Esko Rautiainen on tehnyt poliisille tutkintapyynnön nettipalstoilla pitkään jatkuneesta asiattomasta ja törkeästä nimettömästä kirjoittelusta.

Rautiainen kertoo asiasta Kuntalehdessä.

Rautiaisen mukaan Suomi24-palstalle kirjoitetut, henkilökohtaisuuksiin menevät nimettömät tekstit saivat hänet viemään asian poliisille.

– Viranhoitoani voidaan toki arvostella, mutta henkilökohtaisuuksiin ja seksuaalisuuteen ynnä muuhun sellaiseen meneminen täyttää mielestäni kunnianloukkauksen kriteerit. Katson, että kirjoittelulla yritetään tuhota minut, Rautiainen sanoo lehdelle.

Vuoden 2015 lopulla Puolangan johtoon valittu Rautiainen erosi tehtävästä kuluvan vuoden huhtikuussa virallisesti yhteisymmärryksessä. Taustalla olivat kuitenkin erimielisyydet kunnan johtamisesta ja kehittämisestä, minkä vuoksi eroratkaisuun päädyttiin.



Tuoreimmat asiattomat tekstit ovat ilmestyneet Rautiaisen haettua uusia töitä. Kuntalehden mukaan törkykirjoittelu koskee Rautiaisen toimintaa, ulkoista olemusta ja seksielämää.

– Nyt kun olen hakenut uusia paikkoja, niin minua solvataan kyseisten kuntien Suomi24-sivuilla tavalla, joka ei liity millään tavalla viranhoitoon tai työhöni.

– Minä en jaksa enää olla kohtelias ja sulattaa kaikkea. Minä olen pienikokoinen ja olen kuullut siitä jo lapsena. Olen myös kahden alaikäisen lapsen isä. Vaikka he eivät asu kanssani, niin nykypäivänä maailma on pieni ja hekin voivat joutua kantamaan tästä osansa, Rautiainen sanoo haastattelussa.



Lehti toteaa, että Rautiainen on joutunut vakavan häirinnän kohteeksi työtehtäviensä takia myös aiemmin toimiessaan Askolan kunnanjohtajana vuodesta 2007 alkaen.

Tuolloin Askolan viranhaltijoita omilla kotisivuillaan solvannut kunnanvaltuutettu sai lopulta sakkotuomion sekä maksettavakseen oikeuskulut sekä vahingonkorvaukset, Kuntalehti kertoo.