Kuhmossa jäi jälleen kiinni pontikankeittäjä, nyt verekseltään – poliisi takavarikoi kolme litraa valmista juomaa

Aina kun viinanhintaa nostetaan kotipoltto kasvaa. Aikoinaan kun hintaa laskettiin roimasti kotipoltto loppui lähes kokonaan. Nyt hinta on noussut ja valtion viinan kulutus laskenut. Samalla kotipoltto lisääntyy. Puskan on turha puhua kulutuksen ohjaamisesta vaan se on aina lähes vakio. Kyse on vain siitä kenen viinaa juodaan.