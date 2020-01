Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Oulujärven Natura-alueen saarissa

Tämäkin keissi osoittaa, että Natura-alueille joudutaan tulemaan, koska valtion talousmetsät on ylihakattuja ja ikärakenne vinoutunut. Tästä saamme kiittää ensi sijassa eduskuntaa, joka on asettanut Metsähallituksen vuosittaiset tulostavoitteet ja pakottanut kestämättömään metsätalouteen. Kun tätä on jatkunut vuosikausia, metsät ovat vain eri-ikäisiä taimikoita.