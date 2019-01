Kittilän kuntapäättäjille vaaditaan vankeusrangaistuksia - "Kuulostaa kamalalta", sanoi syytettyjen penkillä istuva entinen kunnanvaltuutettu

Syyttäjä haluaa kunnanjohtajan erottamiseen liittyvistä virka- ja työrikoksista päävastuulliselle vähintään 8 kuukauden vankeustuomiota. Rikosoikeuden professori ei pidä rangaistusvaatimuksia erityisen kovina.

Lapin käräjäoikeudessa linjataan nyt ensi kertaa, milloin kunnan luottamushenkilö voi syyllistyä törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen.

Syytettynä on kaikkiaan 27 Kittilän entistä ja nykyistä kuntapäättäjää, joita vastaan on nostettu virka- ja työrikossyytteitä.

Syytteet on nostettu viiden vuoden takaisista tapahtumista, joiden seurauksena silloinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä irtisanottiin.

Oikeudessa puidaan nyt rikosasiana irtisanomiseen liittyvää kunnallista päätöksentekoa sekä Anna Mäkelään kohdistuvia syrjintä- ja työturvallisuusrikoksia.

Syyttäjien rangaistusvaatimukset julki

Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen julkistivat keskiviikkona loppulausuntojen yhteydessä rangaistusvaatimuksensa.

Tapahtumien aikaan keskeisessä luottamustehtävässä toimineelle syyttäjät vaativat vähintään kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta.

Muille kunnanhallituksen jäsenille rangaistusvaatimus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta ja pienemmässä roolissa olleille valtuuston jäsenille syyttäjät vaativat vähintään viiden kuukauden vankeusrangaistusta.

– Eivät syyttäjän vaatimukset rikosnimikkeisiin nähden kovia ole, mutta tietysti luottamushenkilöille vankeustuomioiden vaatiminen on aika kova juttu, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Luottamushenkilöitä on aiemminkin ollut syytteessä tuottamuksellisista virkarikoksista, mutta harvemmin kovista virkarikoksista. Niistä tuomitseminen edellyttää hyödyn hankkimisen tai vahingon aiheuttamisen tarkoitusta.

Tolvanen sanoo, että näytön hankkiminen tällaisella rikosnimikkeellä tuomittavassa rikoksessa ei ole aivan helppoa. Se tuo asiaan ennakkopäätöksen luonteen.

Edessä voi olla pitkät valituskierrokset

Kittilän kuntapäättäjien tuomiot siten tuskin jäävät vain Lapin käräjäoikeuden päätökseen.

Jos tuomioista valitetaan hovioikeuteen, oikeudenkäynti toteutetaan täyskäsittelynä ja vie saman verran aikaa kuin käräjäoikeudessa eli noin vuoden.

Jos Korkein oikeus antaa valitusoikeuden, siellä menisi vielä toinen vuosi.

Lainvoimaisten päätösten saaminen Kittilän kuntapäättäjien virkarikoksista veisi siten vielä pari vuotta.

"Vankeustuomio kuulostaa kamalalta"

Yksi syytettynä olevista luottamushenkilöistä kuunteli syyttäjien rangaistusvaatimuksia hämmentyneenä.

– Vankeusrangaistusvaatimus kuulostaa kamalalta. Ymmärrän, että hallinnollisesti voi tehdä virheellisiä päätöksiä, mutta nyt olen rikosasiassa syytteessä. Tämä on syönyt syvältä, sanoo Jukka Salmi.

Salmea syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, kun hän on ollut tekemässä päätöksiä Anna Mäkelän erottamisesta. Sen sijaan hän ei kuulu niihin luottamushenkilöihin, jotka ovat lisäksi syytteessä työturvallisuus- ja työsyrjintärikoksista.

– Kunnallinen päätöksenteko on rakennettu sellaisen turvaverkon varaan, että me tavalliset pulliaiset voidaan tehdä päätöksiä. Että valmistelu on laillista ja laillisuusvalvonta on vielä päätöksenteon jälkeenkin. Joku tässä on mennyt pahasti pieleen, sanoo Salmi.