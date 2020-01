Kirkon työnantajat ja työntekijät ovat erimielisiä kuuluuko hengellinen työ uuden työaikalain piiriin ja siksi kevään neuvotteluista odotetaan vaikeita – "Selvitysten mukaan työnantaja määrää kalentereista lähes 50 prosenttia"

Kuusamon seurakunnan seurakuntapastori Heli Kautonen on ottamassa ilolla vastaan työaikalain muutoksen. "Me olemme olleet ehkä viimeisimpiä työntekijäryhmä, jolla on ollut ajaton työaika", 17 vuotta papin työtä tehnyt Kautonen toteaa. KUVA: Mikko Halvari