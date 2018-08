Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalosta Oulun hiippakunnan uusi piispa – sai 59,4 prosenttia äänistä

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on valittu Oulun hiippakunnan uudeksi piispaksi. KUVA: Pekka Peura

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo on valittu Oulun hiippakunnan uudeksi piispaksi, kertoo Oulun hiippakunta. Tulos on vielä vahvistamaton.

Keskitalo sai yhteensä 597 ääntä, Jukka Hautala 145 ääntä ja Niilo Pesonen 261 ääntä. Piispanvaalien äänestysprosentti oli 88,7.

Keskitalo sai alustavan ääntenlaskennan jälkeen yli puolet annetuista äänistä eli 59,4 prosenttia.

Vaalin vahvistettu tulos julkaistaan huomenna torstaina.

Oulun piispanvaalissa on noin 1 100 äänioikeutettua, joista puolet on hiippakunnan pappeja ja lehtoreita. Toinen puoli muodostuu maallikkovalitsijoista.

Maallikkovalitsijoita ovat esimerkiksi hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, kirkolliskokouksen maallikkoedustajat hiippakunnasta, hiippakunnan kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien edustaja ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Kaikilla seurakuntaan kuuluvilla ei siis ole automaattisesti äänioikeutta, vaan valitsijoina on yleensä seurakunnan luottamustehtävissä olevat henkilöt.

Oulun tuomiorovastikunta on suurin hiippakunnan yhdeksästä tuomiorovastikunnasta. Piispanvaalissa äänestys tapahtuu rovastikunnittain, ja äänioikeutettujen määrä muodostuu rovastikunnan koon mukaan. Pauli Niemelän mukaan Oulun tuomiorovastikunnassa on yhteensä noin 400 äänioikeutettua, joista suurin osa on äänestänyt ennakkoon.