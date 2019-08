Katri Kulmuni saa Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten tuen puolueen puheenjohtajakisassa

Keskusta on ainoa todellinen koko Suomen puolue, jolle koko Suomen hyvinvointi on tärkeä. Senpä vuoksi on tärkeää, että myös puheenjohtaja on muualta, kuin ruuhka-Suomesta, mitä Kaikkonen edustaa. Puheenjohtajan kotipaikka vaikuttaa varmasti myös alueellisen kehityksen huomioimiseen, Kulmuni edustaa paremmin meitä maaseudun ihmisiä.