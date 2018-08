Kalastaja löysi sodanaikaisen tykinammuksen Kemijoen pohjasta Rovaniemellä – paikka on retkeilijöiden ja kalastajien suosiossa

Rovaniemeläinen kalastuksenharrastaja Sami Lamula oli kalastamassa ystävänsä kanssa Kemijoen Tikkasenkarilla lauantaina, kun he tekivät erikoisen löydön. Kuivuneen jokiuoman kivien seassa pilkisti jotain kiiltävää. Löytö paljastui vanhaksi, sodanaikaiseksi ammukseksi.

– Ammuksen ympärillä on kuparirengas. Katsoin ensin kaukaa, että se on kuivunut kala, jonka suomut kiiltävät auringossa, Lamula sanoo.

Hän meni lähemmäs ja kosketti esinettä virvelillään. Sitten hän huomasi, että kyse on ammuksen kärkiosasta.

– Hylsy löytyi noin metrin päästä kärkipalasta, joen uomasta.

Lamula ei ystävänsä kanssa osannut ajatella, että löytö voisi enää olla vaarallinen, kun hylsy ja kärki ovat irti toisistaan. Hän otti osat talteen ja laittoi niistä kuvan toiselle ystävälleen, joka on asekeräilijä.

– Hän tiesi kertoa, että todennäköisesti kyse on saksalaisesta IT-tykin ammuksesta.

Kuvassa muistoesineeksi muutettu ammus. KUVA: Lukijan kuva

Lamulan ystävä laittoi hänelle kuvan muistoesineeksi muutetusta ammuksesta. Se on samantyyppinen kuin löydetty ammus on joskus ollut. Ystävä neuvoi Lamulaa ilmoittamaan löydöstään viranomaisille.

Poliisin mukaan ammuksesta ilmoitettu puolustusvoimille, joka hoitaa sen hävittämisen.

Tikkasenkari sijaitsee noin 27 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Paikalla on laavu ja se on suosittu retki- ja kalastuspaikka. Tavallisesti Kemijoki on noin kaksi metriä syvä paikalla, josta ammuksen osat löytyivät. Sitä, onko ammus ollut joenpohjassa koko ajan vai valunut vasta hiljattain virran mukana sinne, on mahdotonta tietää.

– Olen kuullut, että sodan aikana ammuksia on päätynyt vesistöihin, mutta ei sellaista odota löytävänsä kalastusreissulla, sanoo Lamula.