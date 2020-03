Kajaanin ammattikorkeakoulun supertietokone valjastettiin koronavirusta vastaan

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on valjastanut oman supertietokoneensa ratkaisemaan koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää haastetta yhdessä Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston School of Medicinen kanssa.

Ammattikorkeakoulu kertoo, että kansainvälinen Folding@home-hanke etsii koronaviruksen molekyylirakenteeseen liittyvää ratkaisua lääkehoidolle. Hankkeessa mallinnetaan viruksen pintarakennetta sekä sen proteiinin niin kutsuttua laskostumista. Rakenteen dynamiikan ymmärtäminen mahdollistaa täsmälääkkeiden kehittämisen.



Kajaanin ammattikorkeakoulun datasta tekoälyyn -insinööriohjelmassa työskentelevä Juha Hauhia on tuonut osan tästä ongelmasta ratkaistavaksi Vimpelinlaakson supertietokoneelle.

– Tässä tilanteessa teemme kaiken, minkä pystymme, jotta virusta vastaan löytyisi lääke. Pienikin apu, jota voimme tarjota viruksen taltuttamiseksi, on meille tärkeää, sanoo rehtori Matti Sarén.



Suurteholaskenta mahdollistaa nopeammat molekyylisimulaatiot ja lääkeainekehityksen. Näin esimerkiksi eläinkokeiden määrää voidaan vähentää simulaatioiden kautta.



– KAMK on yksi harvoista korkeakouluista Euroopassa, jolla on käytössään opiskelijoiden ylläpitämä supertietokone. On merkittävää, että voimme olla mukana tällaisissa maailmalaajuisissa hankkeissa sekä opiskelijoidemme, osaamisemme, että laitteidemme kautta, Sarén sanoo.