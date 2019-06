Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt hakee malminetsintälupaa 7000 hehtaarin alueelle Posiolla ja Kuusamossa

Latitude 66 Cobalt on jättänyt Tukesille uuden malminetsintähakemuksen. Yhtiö hakee lupaa reilun 7 000 hehtaarin alueelle Posiolla ja Kuusamossa Haarakummun kaivoshankkeen ympäristöstä.

Uuden hakemuksen alueella on 266 eri kiinteistötunnusta.

Yhdessä aiempien hakemusten kanssa yhtiöllä on nyt alueella malminetsintähakemukset yhteensä 9 275 hehtaarin alueelle.

Posion Haarakumpu kiinnostaa yhtiötä kobolttiesiintymän takia. Samassa malmiossa esiintyy kuparia, joka yhtiön mukaan lisää kaivostoiminnan taloudellista kannattavuutta. Malminetsintähakemusten tavoitteena on selvittää onko kyse yksittäisestä esiintymästä vai laajemmasta geologisesta jatkumosta.

Yhtiön mukaan tutkittavalla alueella yhteinen nimittäjä on koboltti. Yhtiön mukaan alueen koboltin keskipitoisuus on kansainvälisesti poikkeuksellisen korkea lukema.

Latitude 66 Cobalt on kirjeitse yhteydessä alueen maanomistajiin ja luettelo malminetsintäalueen kiinteistötunnuksista julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiö suunnittelee Posiolle ja Kuusamoon kobolttikaivoksia.