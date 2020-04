Kainuun tartuntamäärä kasvanut hurjasti – määrä on todellisuudessa vieläkin suurempi, sillä THL:n palvelussa on viive

Kainuussa on nyt 30 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa. Asiasta tiedottaa Kainuun sote-yhtymä.

Määrä on kasvanut nopeasti. Edellisten ilmoitettujen tietojen mukaan tartuntoja oli 12. Tämä luku oli tiistaina iltapäivällä edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakarttapalvelussa.

THL:n palvelussa on Kainuun sote-yhtymän mukaan viive. Siksi todellinen tartuntojen ja testausten määrä Kainuussa on suurempi kuin THL:n ilmoittama luku.

Tartuntoja on ylipäätään Suomessa todennäköisesti huomattavasti enemmän kuin testeillä on varmistettu, sillä testejä on tehty rajoitetusti.

Kainuu oli Suomen viimeinen maakunta, jossa koronavirusta todettiin laboratoriovarmennetusti.

Kainuun sote muistuttaa edelleen, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.