Kaaharit liikkeeellä pohjoisessa, Torniossa mitattu yli 180 kilometrin tuntinopeuksia – tapauksia yhdistää yksi asia

Kaleva kertoi vappuaattona nuoresta oululaismiehestä, joka kaahasi Limingassa 170 kilometrin tuntinopeutta satasen alueella.

Parikymppinen mies hurjasteli Nelostiellä. Poliisi otti mieheltä kortin pois. Väliaikaiseen ajokieltoon määrättyä kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Oululaismies ei ollut suinkaan viikon ainoa kaahari Pohjois-Suomessa. Torniossa poliisi on joutunut puuttumaan viime päivinä koviin nopeuksiin.

Virkavalta on kirjannut Torniossa neljä tapausa, joissa kuljettaja on määrätty ajokieltoon. Kahdessa tapauksessa nimike oli törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Kovimmat nopeudet olivat yli 180 km/h alueella, jossa rajoitus on 120 km/h.

Poliisin mukaan kaikkiin tapauksiin liittyy se, että kuljettaja on ollut nuori ja kokematon. Kaikki Torniossa ajokieltoon määrätyt kuskit olivat alle 20-vuotiaita.

Poliisi toteaa, että nuorten vakaville liikenneonnettomuuksille on tyypillistä kova vauhti autolla, jota ajaa nuori mies. Onnettomuusriski kasvaa, kun kyydissä on kavereita, jolloin näyttämisen halu lisääntyy.

Poliisi toivoo, että vanhemmat ottaisivat asian esille kotona, sillä nuori ei useinkaan miellä tekojensa seurauksia.