Jalkavaivainen susi piti lopettaa Kärsämäellä – kunto paljastui jälkien perusteella

Jalkansa loukannut susi on lopetettu Kärsämäellä. Poliisi ampui suden Onkilammen pohjoispuolella torstaina illalla.

– Muuta ei ollut tehtävissä. Poliisilla on toimivaltuudet lopettaa eläin, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, toteaa komisario Mauno Repo Oulun poliisin johtokeskuksesta.

Suden ahdinko tuli tietoon, kun silminnäkijä huomasi suden jäljet ja ilmoitti niistä poliisille torstaina kello 13 aikaan iltapäivällä. Jälkien perusteella vaikutti siltä, että susi oli loukkaantunut.

Poliisipartio meni paikalle selvittämään tilannetta. Sutta ryhdyttiin jäljittämään lumisadekelissä yhdessä SRVA-avun eli suurriistavirka-avun asiantuntijoiden kanssa. Paikalla oli myös erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta.

– Koirat saatiin jäljelle puoli viiden jälkeen iltapäivällä. Sinne lähti kaksi koiraa ja kolme miestä. Meni noin tunti, kun susi löytyi, ja se lähti makuuksesta. Siitä tehtiin havainto, että se raahasi pahasti jalkaansa. Se oli mennyt ensin lujaa, mutta vauhti oli heti hidastunut. Koirat olivat siihen asti vielä kiinni, sitten tehtiin päätös, että koirat päästettiin irti, tilannejohtajana toiminut Tero Mustapää kertoo.

Poliisin johtokeskuksessa päädyttiin tilanteen perusteella suden lopettamiseen. Näköhavainnolla varmistuttiin siitä, että suden jalka oli poikki.

– Lopettaminen on viimeinen vaihtoehto, kun eläin on loukkaantunut sillä tavalla, ettei sitä pystytä auttamaan. Tässä on saatu ihan varma havainto, Repo sanoo.

Susi saatiin lopetettua torstaina illalla noin kello 19. Se on viety Eviralle tutkittavaksi.

Kyseessä oli jälkihavaintojen perusteella yksinäinen susi. Sen oikea etujalka oli pahoin loukkaantunut.

– On arvoitus, mikä vamman on aiheuttanut. Sitä ei osaa sanoa, onko se loukkaantunut liikenteessä vai onko se ollut hirven kimpussa. Ne saattavat sotkea jalkoihinsa, Repo toteaa.

– Karhu on ollut alueella viikon, ovatko ottaneet yhteen haaskalla. Yksi vaihtoehto on, että susi on jäänyt auton alle, esimerkiksi rekan alle, eikä kuljettaja ole huomannut sitä. Tai joku on ajanut ja huomannut, mutta ei ole ilmoittanut. Ehkä yleisin vaihtoehto on se, että susi on jäänyt hirven alle, Tero Mustapää arvioi.

Poliisin yhteistyö suurriistavirka-avun kanssa toimi hyvin. Kyseessä on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

– Poliisi saa asiantuntijoilta tarvittaessa hyvää apua. Meillä ei ole jäljittämiseen esimerkiksi koiria. Siellä on asiantuntijoita jäljittämiseen ja myös eläimen lopettamiseen, Mauno Repo toteaa.