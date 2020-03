On päivänselvää että koronauhka on otettava tosissaan. Mutta järki on pidettävä päässä ja se osalla kommentoijista on unohtunut. Ulkoilma, metsä ja ylipäätään ulkonaliikkuminen ei ole vaarallista. Ihmiskontaktit ovat ja mitä enemmän kontakteja sitä suurempi riski sairastua.

Iltapäivälehdet varoittelevat nyt kovin menemästä Lappiin ja osa jutuista on suorastaan typeriä vaikka pohjalla oleva viesti onkin oikea. HUSn infektiolääkäri sanoi tämän järkevästi. Jos menet omalle mökille omalla autolla ja harrastat murtomaahiihtoa niin riskisi sairastua Koronaan on pieni. Ainakin paljon pienempi kuin kaupungissa.