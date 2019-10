Innostus hyönteisruokaan taantui odotteluksi – "Maistajia riitti, mutta jalosteet olivat kalliita", tutkija sanoo

Seitsemän ruokahyönteistä

Hyönteisten myynti elintarvikkeiksi on ollut Suomessa sallittua syksystä 2017 alkaen.

Elintarvikekäyttöön on hyväksytty kotisirkka, trooppinen kotisirkka, idänkulkusirkka, kaksitäpläsirkka, mehiläistoukka, jauhomato ja buffalomato.

Syötäviä hyönteislajeja on ainakin 1 900. Suomessa luonnosta voi kerätä syötäväksi esimerkiksi muurahaisia ja heinäsirkkoja. Syötävä laji on tunnistettava.

Hyönteisissä on suunnilleen saman verran proteiinia kuin naudanlihassa. Ruokahyönteisen rasvahappokoostumus on hyvä, ja siinä on paljon kivennäis- ja hivenaineita sekä myös vitamiineja.

Hyönteisiä voi hankkia muun muassa pakasteena, kuivattuna, rouheena ja jauheena sekä valmiina elintarvikkeina ja ravintoloissa ruoka-annoksina.