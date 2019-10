Hirvenmetsästys alkaa koko maassa ensi lauantaina – pyyntilupia vähemmän Pohjois-Suomessa

Ihan hyvä, että Pohjois- Suomessa on annettu vähemmän pyyntilupia ja vastaavasti Etelä- ja Keski- Suomessa enemmän. Pohjoisessa kun ei ole liikenne suurta joten onnettomuuksiakaan ei juurikaan tapahdu. Siellä missä on paljon liikennettä on hyvä, että hirvikannat pidetään alhaalla. Kuitenkaan ei nykyään hirvikolareissa menetetä ihmishenkiä kuin erittäin harvoin, joten kolareiden perusteella ei pohjoiseen tarvitse lupia perustellusti lisätä. Näin saadaan kuitenkin Suomen hirvikanta pidettyä elinvoimaisena.