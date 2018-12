Hautalyhtyjä anastettu tuon tuosta muun muassa Nivalassa – KP: Poliisi löysi kymmenittäin lyhtyjä haapavetisen pariskunnan kotoa

Sosiaalisessa mediassa on pitkin loppuvuotta ollut tasaiseen tahtiin ihmisten päivityksiä, joissa on valiteltu, että läheisten haudoilta on viety lyhtyjä. Kyseisiä tapauksia on ollut runsaasti muun muassa Nivalassa.

Keskipohjanmaa tietää nyt kertoa tapauksille ainakin osaratkaisun. Haapavetisen pariskunnan kotoa on nimittäin löytynyt poliisin kotietsinnän yhteydessä viitisenkymmentä anastettua hautalyhtyä.

Ylivieskan poliisiaseman tutkinnanjohtaja Ilkka Piispanen kertoo lehdelle, että epäillyn pariskunnan naisosapuolella on ollut "mieltymys anastaa hautalyhtyjä".

– Kotietsinnän yhteydessä hän myönsi heti tekonsa ja kertoi, että ottaa hautalyhtyjä mukaansa niitä nähdessään, Piispanen sanoo KP:lle.

Piispasen mukaan lyhtyjä on ilmeisesti viety ympäriinsä lähikunnista. Lyhdyt ovat nyt poliisin hallussa. Virkavalta yrittää selvittää, mistä lyhdyt ovat peräisin.