Haitallisesta vieraslajista saattaa syntyä biokaasua tai lannoitetta: "Toiveissa on, että vesiruton hyödyntämisestä saataisiin luotua elinkeinotoimintaa"

Vesiruton hävitys on mitä hankalin tapaus. Jos kasvi niitetään tai nyhdetään jokainen irronut osa on uusi kasvi, vesirutto kasvaa ja leviää suvuttomasti eli pieni osa pystyy juurtumaan ja kasvamaan uudeksi kasviksi. Niillä järvillä esim. Kuusamossa jossa rantaasukkaat ovat omaehtoisesti niittäneet ruttolevää ovat vain tosiasiassa levittännet sitä holtittomasti. Tämän tiedä kun keräilen ajelehtiva rurttolevälauttoja joka kesä mökin rannasta.

Yksi tehokas ruttoolevän hävittäjä on piisami ja toinen joutsen, ne kyllä myös levittävät sitä. Se erikoisuus kyseisellä kasvilla on että se viihtyy vain puhtaissa vesissä ja itseasiassa vielä puhdistaa sitä. Se miksi sitä kutsutaan ruttoleväksi on sen akressiivinen tapa levitä ja peittäää alleen kaiken muun pohjakasvillisuuden.