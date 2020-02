Haapavedelle suunniteltu NordFuel Oy:n biojalostamohanke sai viime viikolla valtiolta puollon 24,5 miljoonan euron energiatuelle. Nordfuel suunnittelee rakentavansa biojalostamon, jolla valmistetaan bioetanolia polttoainekäyttöön.

NordFuel Oy on Kanteleen Voiman tytäryhtiö. Biojalostamon ympäristölupahakemus on parhaillaan käsittelyssä ja samaan aikaan on käsittelyssä Kanteleen Voiman Haapaveden lauhdevoimalan ympäristöluvan muutoshakemus.