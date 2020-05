Finavia kertoo harkitsevansa Enontekiön lentoaseman sulkemista. Finavia kertoo, ettei mitään päätöksiä ole vielä tehty. Parhaillaan etsitään vaihtoehtoja Enontekiön saavutettavuuden ratkaisemiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on mietitty kentälle uuden omistajan löytämistä.

Kenttä vaatisi kipeästi peruskorjausta, eikä Finavia ole kertomansa mukaan onnistunut löytämään ratkaisua investoinnin toteuttamiseksi.

Säännöllinen reittiliikenne Enontekiölle päättyi kaksi vuotta sitten. Lentojen kysynnän ja tarjonnan loppuminen on asettanut kentän talouden ja toimintaedellytykset hyvin vaikeaan tilanteeseen.

– Hyvien yhteyksien ja matkailun edistäminen ovat Finavian strategian keskiössä, joten Enontekiön lentoaseman tilanne on hyvin valitettava. Koronakriisi on entisestään heikentänyt meidän mahdollisuuksiamme investoida Enontekiön lentoasemaan, ja joudumme harkitsemaan lentokentän sulkemista. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole tehty, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Mäen mukaan asiasta on käyty jo keskusteluja Enontekiön kunnan ja sidosryhmien kanssa, jotta karu tilanne olisi kaikkien tiedossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja jotta ratkaisuja voidaan miettiä yhdessä. Esillä on ollut muutama vaihtoehto, joilla Enontekiön saavutettavuuden voisi varmistaa.

– Yhtenä etenemisvaihtoehtona kentän toiminnan jatkuvuuden varmistamiselle on löytää lentokentälle uusi omistaja ja operaattori. Finavia on luonnollisesti valmis tukemaan mahdollista uutta omistajaa toimintojen haltuunotossa.

Kiitotie ja terminaali elinkaarensa lopussa

Enontekiön lentoaseman kiitotie ja terminaalirakennukset ovat Finavian mukaan elinkaarensa lopussa ja niiden käyttäminen alkaa lentoturvallisuussyistä olla kriittistä.

– Yhtiöllä on jo nyt isot velat, ja tulorahoituksen tilannetta heikentävät maailman talouden yleisten kehitysnäkymien heikentyminen ja koronavirus.

Enontekiön lentoaseman vaatimat peruskorjausinvestoinnit voisivat alustavien laskelmien mukaan nousta jopa 15 miljoonaa euroon, eikä Finavialla ole edellytyksiä toteuttaa niitä tässä tilanteessa, Finavia toteaa tiedotteessaan.

Lentoasemalla oli vuonna 2019 vajaat 28 000 matkustajaa, joka on noin kaksi prosenttia Lapin lentolentoasemien matkustajamäärästä. Lentoliikenne Enontekiölle on keskittynyt valtaosin muutamalle talvikuukaudelle, suurimman osan vuodesta kenttä on suljettu.

Finavialla on takanaan mittava Lapin lentoasemien kehitysohjelma, johon tänä vuonna tehdään vielä lisäinvestointi Kittilän lentoaseman osalta. Kehitysohjelman avulla varmistetaan Lapin elinkeinoelämän ja matkailun tarvitsema infrastruktuuri. Lisäksi parhaillaan käynnissä on Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentaminen.