Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää yhtiön – siirtyy energiayhtiö Wega Groupin osakkaaksi

Alkaa näyttämään siltä että laitos on suomen pisin rakennushanke joka ei valmistu koskaan johtuen venäläisten erilaisista turvallisuusnäkökohdista suomeen verrattuna eli suomeksi sitä ei läntisessä maailmassa saada koskaan niin turvalliseksi että se saisi käynnistämisluvan.Nyt on vain osakkaiden otettava lusikka kauniisti käteen ja nieltävä tappiot,mutta positiivista on se että on mahtavan komia tie hanhinokalle katsomaan lintuja.