Fennovoima: Viivästykset nakertaneet yritysten intoa pyrkiä mukaan Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen

Pyhäjoen ydinvoimalan viivästyminen vuosilla näyttää vähentäneen suomalaisyritysten intoa pyrkiä mukaan miljardihankkeeseen.

– Kun koko hankkeelle noin vuosi sitten otettiin neljä vuotta lisäaikaa, niin elinkeinoelämän ja yritysten tunnelmat luonnollisesti lässähtivät. Me emme silloin saaneet viikkoihin yhtään uutta yrityskontaktia, Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen kertoo.

– Huippuaikoina yritysten yhteydenottoja tuli meille jopa kymmenkunta päivässä, viimeisen puolen vuoden aikana noin yksi viikossa. Vuosien varrella kontaktitietokantaamme on kuitenkin kertynyt jo yli 2 000 yritystä.

Miikkulainen arvioi monien yritysten odottavan etenkin laitoksen rakentamislupaa, jonka Fennovoima uskoo saavansa vuonna 2021.

– Harmittavaa on, että tiedossa olevat kymmenet tuhannet henkilötyövuodet eivät vielä käynnistyneet, ja monelta talousalueen yritykseltä urakat sekä suuren työmaan tuomat palvelumahdollisuudet siirtyivät eteenpäin.

– Uskon, että luottamus hankkeeseen on silti edelleen hyvällä tasolla. Noin puolentoista vuoden päästä yritysten joukossa käy varmaan taas ihan erilainen kuhina.

Miikkulainen muistuttaa, että vielä tällä hetkellä käynnissä olevat ja monet tulevatkin kilpailutukset liittyvät työmaan koko laajuudelta valmisteleviin töihin.

Fennovoiman hallintorakennusta ja laitostoimistoa alettaneen rakentaa ensi vuoden puolella. Niiden aikataulu tarkentuu, kun voimalaitoksen eri osien sijainnit laitosalueella on vahvistettu.

Rakentamisluvan myöntämisen jälkeen ensimmäinen laaja ja pitkäkestoinen työvaihe on laitoksen pohjalaatan valaminen.

Myös Pyhäjoen voimalan laitostoimittaja RAOS Project kertoo hankkeen yhä kiinnostavan yrityksiä.

– Kyselyjä tulee silloin tällöin. Uusia, suuria urakoita ei ole lähikuukausina tulossa, viestintäpäällikkö Outi Pelkonen sanoo.

Tällä hetkellä työmaalla rakennetaan muun muassa työmaaruokalaa ja raudoittamoa. Myös majoituskylän viereen nousevan varastoalueen pohjatyöt jatkuvat.

Pelkosen mukaan työmaalla on työskennellyt viimeisen kuukauden aikana keskimäärin 270 henkilöä. Yrityksiä on mukana noin 600, joista 580 on suomalaisia.

– Tällä hetkellä suurin osa kotimaisista alihankkijoista tulee Pohjois-Pohjanmaalta. Myöhemmin mukaan varmasti tulee yhä enemmän myös ulkomaisia toimijoita.

